5月9日 复活期第三周星期五

宗徒大事录 9:1-20 圣咏 117[116]:1,2 若望福音 6:52-59

天主为我们所准备的恩典，超过我们的想像。今天的两篇读经，用不同的方式，为我们描述这一基本真理。让我们怀著感恩的心，领受这份恩典，活出丰盛的生命。

锐不可挡、气势汹汹的扫禄，大概怎也料想不到自己会因祸得福。他被一道亮光环射堕马，并且短暂失明。天主就是用这种出奇的方式，克胜了强势迫害教会的扫禄。当扫禄恢复视力时，他已经不再是教会的敌人，而是开拓者。天主的恩典，就是这般神奇。

上主奇恩的高峰，莫过于将自己的体血给人做饮食。这是超越所有人类想像力总合的伟大创举。单凭人的智慧，是无法参悟的；唯独信德可以帮助我们。只有那些在教会的共融中，领受到这份恩典的人，才能体会到其中的奇妙。

天主在施恩于人方面，如此用心并不是为了引起人的好奇心，而是用心良苦地把自己的生命赐给人。

无限奇妙的天主，感谢祢如此慷慨，竟将祢自己的生命赐与我们。我愿意把握机会，勤领祢的体血，在祢内活出生命的丰盛。

内容来源取自《和平月刊》

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