5月8日 复活期第三周星期四

宗徒大事录 8:26-40 圣咏 66[65]:8-9,16-17,20 若望福音 6:44-51

耶稣重复：祂是生命之粮，并用了「我是」来郑重陈述，展示祂是「从天上降下来的」。挑战耶稣的人，要求像「玛纳」的凭证，但耶稣说：祂是真正的生命食粮，吃过玛纳的，都死了，谁吃祂的肉，却永远不死。耶稣是生命的食粮，因为祂是天主圣言，又因为祂在爱中的奉献，是为世界的生命而赐给的。

若望福音第六章发展至此，蕴含丰富的圣事性意义。「肉 (sarx)」这个字眼，将圣体圣事内的耶稣与祂的降生成人，连在一起。耶稣是圣言成了血肉，圣言是我们每人都需要「吃」的食粮。「吃」虽谓具体的吃喝，实则指谓个人及整个聚集的团体与耶稣的神体结合。我们天主教徒举行感恩圣祭，正如我们在明天会继续在若望福音读到的，就是在肯定并在庆祝我们同耶稣的结合。我们吃这从天上降下来的食粮（恭领耶稣的圣体），就是在实现我们住在耶稣内，耶稣也住在我们内。我们接受祂的同化，以祂的价值观为我们的价值观，做祂所做的，爱祂所爱的。

主啊！我信吃祢的肉，喝祢的血，必得永生。

内容来源取自《和平月刊》

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