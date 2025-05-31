5月31日 圣母访亲庆日

索福尼亚先知书 3:14-18 或 罗马书 12:9-16 （咏）依撒意亚先知书 12:2-3,4,5-6 路加福音 1:39-56

这期《和平》以圣若望劳工开始，以圣母访亲作结；若瑟和玛利亚二人的生命，由始至终，颂扬天主！

玛利亚到访，使匝加利亚一家，都能与主相遇。的确，凡得到主或祂的使者驾临探访的人，生命都会转变，生命都会朝向一个光荣的目标发展。此刻，整个世界因玛利亚到访，而迈向一个崭新目标。

玛利亚、依撒伯尔和她的胎儿，以及匝加利亚，得以看见在天主国度里更大的生命意义。由卑微贫困被高举的恩宠，同样是要赐给我们的。撒种的比喻告诉我们，我们都是天主圣言的聆听者。我们需要让圣言的种子，在自己及在别人的生命里滋长。几时当我们探访有基本需要、需要别人关怀、需要被尊重、需要尊严被提升的家庭，我们就是在活出圣母访亲这庆日的意义。五月是圣母玫瑰月，在这个月里，怀著慈悲喜乐的心，殷勤挨户探访，就是让人与基督相遇，就是在给予世界希望。

主啊！愿我们所作的家访，都能让人与祢相遇，并在他们心中，燃起对祢的爱火。

内容来源取自《和平月刊》

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