5月30日 复活期第六周星期五

宗徒大事录 18:9-18 圣咏 47[46]:2-3,4-5,6-7 若望福音 16:20-23

痛苦是一大奥秘，但绝对不是惩罚；反之，痛苦是天主的礼物，跟天主其他的恩赐一样，只视乎领受的人怎样去接受。我们必须跟耶稣学习，好能在困苦中认清天父的赐赠。

十字架上的「痛苦」，成了基督徒的福音，因为耶稣的苦难显示了父对人无边的爱。耶稣说：「心里洁净的人是有福的，因为他们要看见天主」（玛5:8）。耶稣看见天父，尽管要作自我牺牲，祂仍乐于承行父的救恩计划。人若参与其中，就能化痛苦为喜乐：「你们将要忧愁，但你们的忧愁却要变为喜乐」；因为藉耶稣的苦难带来的复活，我们有幸参与复活的奥迹，并乐享其中。

原祖背命，天主对女人说：「我要增加你怀孕的苦楚，在痛苦中生子……」（创3:16）。耶稣以妇女分娩的忧苦，作祂「逾越」奥迹的比喻；人赖痛苦可以变得成熟，可以爱到极至。耶稣爱了我们，把自己交付，为赐给我们永生。因著十字架的奥秘，痛苦能够被接受，能在生活中被拥抱。

主耶稣，教我们深入痛苦的堂奥，品尝痛苦的真正意义，俾能与祢更好地合而为一。

内容来源取自《和平月刊》

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