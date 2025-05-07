5月7日 复活期第三周星期三

宗徒大事录 8:1-8 圣咏 66[65]:1-3,4-5,6-7 若望福音 6:35-40

一个人站在战后家园的废墟，感到悲伤与无助，更感觉不到天主临在。对发生的一切，想明白为甚么，在祈祷中也是在不断地追问天主「为甚么」，「祢在哪里」等类似的问题。但天主却好像默不作声，天主如此的反应，更使他非常难受：这算是甚么与人同在的天主啊？算甚么应许啊？抱怨、愤恨和很多复杂的情绪，在他心中萦绕，更感觉到天主已经抛弃了他，而他也在无意识中，把天主打入死牢。

生活还是要过下去的，他与其他人一起重建家园。在人们的努力下，一切在复原。他渐渐发现到，战争灾祸摧毁了房屋和亲人，但并没有摧毁家庭、亲情和人心中的希望。所有人不论国家、宗教、文化和语言，在此凝聚，成了一个大家庭，也有了亲情。他亦开始感悟到些许天主的静默！语言是那么有限，有些时候怎么表达都是那么苍白，天主就单单临在那里，默不作声，与人相伴。

主，祢是忠诚的，从不抛弃祢的一个子民。求祢扶助祢的子女们的信德，教我们效法祢的忠诚，将来能分享祢复活的光荣。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html