5月28日 复活期第六周星期三

宗徒大事录 17:15,22-18:1 圣咏 148:1-2,11-12,13,14 若望福音 16:12-15

失败乃成功之母。保禄在雅典堕入了陷阱：模仿了人的做法，试图在知识的范畴，打动人心。希腊人习惯了聆听滔滔雄辩的演说家大发议论，于是也来听一听这个陌生人保禄的演说，只是最终几乎全部都讥笑他而去。保禄冷静地离开了雅典，往格林多，谦卑地从这次经历中学习。雅典的失败成了格林多的胜利。保禄在格林多，简简单单，踏踏实实，宣讲了有关基督的真理。

雅典的听众未能收获这美妙的讯息了：天主就是人们呼吸的空气 —「我们生活、行动、存在，都在祂内」。我们这些接受「愚妄的十字架」（格前1:18）养育，并在其上长大的人，应该细察是否每天在祈祷中，都能呼吸到天主临在的纯净空气。

今天短短的福音读经，让我们瞥见圣三这个「爱的团体」。父爱子，子爱父，两者共发的爱，就是圣神。父子共发的圣神，就是给教会倾注的无尽爱情。教会被召勇敢地去分享这三位一体的爱。如此，教会便是一个不计较付出，甚至甘作牺牲的爱的团体。

天主圣三，请教我们的团体，活现祢的生命气息。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html