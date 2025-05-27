5月27日 复活期第六周星期二

宗徒大事录 16:22-34 圣咏 138[137]:1-2,2-3,7-8 若望福音 16:5-11

耶稣说：「现在我就往派遣我者那里去」。身为信徒，我们相信耶稣会帮助我们到祂要去的地方。耶稣之所以能够克服各种诱惑、考验和苦难，是因为祂在天父内，知道自己往何处去。耶稣的去向，给予信徒们一个很好的榜样，让我们知道生命的方向，是在天主许诺的希望中。耶稣知道祂去，是为了让护慰者圣神，开始圣化人类的工程。耶稣也曾说了：「我必不留下你们为孤儿」；祂透过圣神，在圣体圣事中，实践祂与我们同在的承诺。耶稣不但知道祂的去向，也知道自己仍会再来。祂要来指证世界关于罪恶、正义和审判所犯的错误。很多人被自己的罪恶缠绕，也许是活在完美主义、自责、内疚和痛苦的挣扎，甚或陷入绝望的危险中。耶稣向我们启示罪恶的根源，在于没有信从祂。皈依就是相信并跟从耶稣，而不是靠己力所期待的完美。

主耶稣，求祢光照我们，使能认清世事的虚幻，并能透过圣神的引导，及在信从祢内至祢所至。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html