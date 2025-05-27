5月26日 复活期第六周星期一

圣斐理伯．内利司铎（纪念） 宗徒大事录 16:11-15 圣咏 149:1-2,3-4,5-6,9 若望福音 15:26-16:4

耶稣在福音说：「凡杀害你们的，还以为是尽恭敬天主的义务」，本来是为提示将会面对的迫害，并安慰门徒；但祂的这段话，也有另一层意义。

犹太人笃信唯一的真神，因此，当门徒宣信「三位一体」的天主时，自然觉得有义务要扑灭此「异端邪说」；这也就是为何耶稣接著说：「他们这样作，是因为没有认识父，也没有认识我。」认识天主是「父」，自然就指出「子」的存在 ― 就是降生成人的耶稣基督。

在另一个层面，天主选择圣子降生成人，启示新约时期的救恩计划，并不是要故弄玄虚，而是通过人皆有之的人伦关系，突显重建神人关系在救恩计划的重要性。因此，基督徒的义务，就是通过认识「父」和「子」，在天主内建立更密切的信仰关系。

主基督，求祢不断加深我们对父和对祢的认识，从而更真切地期盼进入祢通过复活为我们带来的神人共融关系。

内容来源取自《和平月刊》

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