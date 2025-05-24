5月24日 圣母进教之佑纪念（为在中国的教会祈祷）

宗徒大事录 1:12-14 （咏）路加福音 1:46-55 若望福音 2:1-11

圣母陪伴了门徒们的信仰成长和初期教会的成型。在今天奉圣母为「进教之佑」的特殊日子，让我们特别为中国信友和中国教会祈祷。恳请天上母皇看顾怜惜，倍施恩宠护佑。

目睹耶稣变水为酒的奇迹后，门徒们「就信从了」耶稣。根据若望福音作者的记载，圣母是奇迹发生和信德增长的关键人物。如果不是她的临在和协调，一切都不会那样和谐。当门徒们在依依不舍的无奈中，从橄榄山上下来后，是圣母陪伴了这个新生体弱的教会团体。

我们都知道，整个教会都迫切需要真实地感知圣母的陪伴和祝福。我们相信「进教之佑」绝不是虚设头衔。让我们为整个教会，也特别为中国的信众和中国教会祈求，愿我们今天在圣母的陪伴下，如当日的门徒们和初兴教会团体一样，会按照她指出的方式，遵从耶稣的吩咐，好让耶稣基督能在我们的日常生活中，给我们显行更多促使我们信德增长的奇迹。

进教之佑，天上母后，请以您温柔的母爱，拥抱我们，祝福我们！让我们从您温暖的怀抱中，吸取前进的力量和勇气。

内容来源取自《和平月刊》

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