5月23日 复活期第五周星期五

宗徒大事录 15:22-31 圣咏 57[56]:8-9,10-12 若望福音 15:12-17

要成为基督徒，是否先要成为犹太人，并接受割损？耶路撒冷的宗徒会议，在圣神的带领下，共议同行，辨别出外邦人加入教会毋须割损。

割损标志著旧约选民与天主之间的关系，贯彻了以色列民，借由外在的法律，激发信仰的传统。新约的天主子民，更著重内心的皈依，保禄形容这是「心中的割损」（罗2:29）。斐理伯书对此有深刻的反省：「其实，真受割损的人是我们，因为我们是以天主的圣神实行敬礼，在耶稣基督内自豪，而不信赖外表的人」（斐3:3）。

主耶稣没有要求我们外表的改变，而是给了我们爱的命令：「你们该彼此相爱，如同我爱了你们一样」（若15:12）。割损有其文化局限，爱则四海皆通，虽然并不容易践行。但是基督徒知道，主先爱了我们。当我们仰望基督，感念祂的恩典时，自当有力量去爱。「如果你们之间彼此相亲相爱，世人因此就可认出你们是我的门徒」（若13:35）。爱由心而发，也最能标示我们同天主的关系。

主耶稣，愿我们以爱为标记，向世人彰显祢的救恩。

内容来源取自《和平月刊》

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