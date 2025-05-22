5月22日 复活期第五周星期四

宗徒大事录 15:7-21 圣咏 96[95]:1-2,2-3,10 若望福音 15:9-11

读经一记录了大约在公元四十八年，在耶路撒冷举行的宗徒会议。当时，在扩展中的教会，吸引了不同文化的人，成为基督徒。宗徒和长老于是聚集，讨论一个具争议性的问题：基督徒必须守梅瑟法律，尤其当中的割损礼及犹太人的饮食规条吗？最终，会议决定只保留小部分，即「戒避偶像的玷污和奸淫，戒食窒死之物和血」。割损及许多其他规条，都毋须再遵守了。教会不希望给愿意归附主的人，制造阻碍，如雅各伯说的：「按我的意见，不要再加给由外邦皈依天主的人烦难」（宗15:19）。

福音中，耶稣也提到诫命。耶稣遵守父的命令，鼓励我们都要同样遵守。这些命令并不含糊，全都关于爱。「这是我的命令：你们该彼此相爱，如同我爱了你们一样」（若15:12）。

天主的命令并不是将人压迫的重担。反之，天主的法律和命令，是为释放人，使我们获得自由。爱，往往涉及牺牲，却常指出生命的方向和意义。几时我们实践爱德，耶稣的喜乐便存在我们内。

耶稣，感谢祢把我释放。请教我能像祢那样去爱。

内容来源取自《和平月刊》

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