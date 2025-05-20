5月20日 复活期第五周星期二

宗徒大事录 14:19-28 咏 145[144]:10-11,12-13,21 若望福音 14:27-31

保禄在执行福传使命的过程中，遭到迫害、石击，从一地被驱逐至另一地。但保禄没有放弃，与同行的巴尔纳伯继续建立各地方的教会团体，「坚固门徒的心」，并明认天主在他们身上行了伟大之事。

耶稣向宗徒们预言祂将被出卖时，祂的人性也心神烦乱。但祂知道祂要经历的苦难，是天主上智计划中的一环，所以祂坦然无惧，从容赴死，终于完成天父的委托。

如果我们与天主在爱内结合为一，也绝没有人能夺去我们内心的平安、宁静与自由。因为主的平安是一个保证；也是给我们带来希望的平安。耶稣还说：「我去；但我还要回到你们这里来。」这是主陪伴我们的应许。祂不会离开我们使我们成为孤儿，祂将保护我们免受邪恶者的侵害，祂将在我们的挣扎和困难中安慰我们。

当面对生活的挣扎时，耶稣呼吁我们用「平安」来彼此问候和祝福，愿我们获得此平静的力量，藉著我们的主耶稣基督，去坚固我们兄弟姊妹的心。

内容来源取自《和平月刊》

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