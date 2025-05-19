5月19日 复活期第五周星期一

宗徒大事录 14:5-18 圣咏 115[113:9-26]:1-2,3-4,15-16 若望福音 14:21-26

「接受我的命令而遵守的，便是爱我的人」；主耶稣明确地把如何爱祂的方式，告知跟随祂的人，且进一步说明这份爱由天父而来，在圣子内，并联合圣神，使那些爱祂的人常与祂在一起，也成为祂寓居的所在。耶稣亲力亲为，实践了这命令 —「你们该彼此相爱，如同我爱了你们一样」（若15:12）。要爱天主，就要彼此相爱，而爱是愿意为别人作牺牲的。除非在看到别人的需要，并为此而付出，不优先考虑自己，却先顾及他人时，这样才算是彼此相爱。

爱人与爱天主实在是同一行动，只有在我们能爱那看得见的朋友时，我们才能真正爱那看不见的天主。即使爱人如己，有时需要我们付出心力；但在这个时候，也正是我们能感受到天主的恩宠在帮助我们克服自己的不足和輭弱，并勇敢地为天主作牺牲的时候。

主耶稣，祢说过：「人若为自己的朋友舍掉性命，再没有比这更大的爱情了」。祢为了爱我们而甘愿牺牲性命，又从死者中复活，叫我们相信祢的信实可靠。求祢给我们恩宠，因祢而彼此相爱。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html