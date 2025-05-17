5月17日 复活期第四周星期六

宗徒大事录 13:44-52 圣咏 98[97]:1,2-3,3-4 若望福音 14:7-14

犹太人阻挠保禄对外邦人宣讲，令人慨叹。天主的圣道本来就应传布给所有人，犹太人虽然否认耶稣，但信奉的，毕竟是同一的天主。如果他们看见全城聚集，不是满心嫉妒，而是互相配合，向群众宣示主的救恩，相信圣道就能更快、更全面地传遍地极。可惜他们狭隘地坚持己见，蛮横地垄断对教义的理解，更粗暴地对异见者发动迫害。他们的作为完全与天主的良善宽仁背道而驰，唯一堪告慰的，是他们驱逐保禄，间接推动了门徒往更远更广的外邦传扬福音。

犹太人的迫害，表面上对门徒造成打击，实际上却助长了传教事业，还有一个更加不容轻视的例子，就是对耶稣的迫害。从今天选读的福音看来，在耶稣受难前，部分门徒对祂天主子的身分还是有点模糊。直至耶稣死后复活，他们才不再心存疑虑，终生为主作证，死而后已。让我们都能常怀希望，勇敢地面对迫害，与主合作。

主耶稣，祢所做的事业，我也要做，并且还要作更大的事业。

内容来源取自《和平月刊》

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