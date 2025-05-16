5月16日 复活期第四周星期五

宗徒大事录 13:26-33 圣咏 2:6-7,8-9,10-11 若望福音 14:1-6

「除非经过我，谁也不能到父那里去」（若14:6）。耶稣一生都指向天父：祂必须在天父那里（路2:49）；祂常向天父祈祷，甚至彻夜不眠（路6:12）；祂不忘称谢天父（路10:21）；受难的时候，祂将自己的灵魂交托在天父手中（路23:46）。祂邀请我们投到天父爱的怀抱。

「我是道路、真理、生命」（若14:6）。我们追随耶稣，就是生活在天父的临在中，常向天父祈祷，欢乐时赞美祂，忧苦时投靠祂，工作时求祂助佑，困难时求祂抚慰。耶稣彰显的天主，是亲密和温柔的爱。在爱中，我们了解自己存在于这个世界的目的。我们因爱而被造，在爱中，我们明白到圆满的生命在于爱，并学习如何去爱。只要让天主的爱火在我们的生命中燃烧，我们便能谦卑而亲切地去爱他人。只要我们完全信任祂的爱，祂会在我们身边，不断地启发我们，鼓励我们，坚强我们。

主，求祢在我们心中，不断地孕育这伟大的爱。

内容来源取自《和平月刊》

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