5月5日 复活期第三周星期一

宗徒大事录 6:8-15 圣咏 119[118]:23-24,26-27,29-30 若望福音 6:22-29

民以食为天。耶稣邀请我们，向天父祈求日用的食粮，因为食粮是生命必需的。当我们求食粮时，不是为我，而是为我们，这才符合天父子女的身分和使命。

首先，食粮指向身体的需要。无论过去，还是现在，教会像基督一样，始终关怀穷人，始终穷人优先。教会也邀请所有人，每一个人，步武基督的芳踪，关心穷人。因为关心穷人，就是关系基督。

其次，食粮指向天主的圣言。一如耶稣所说的：「人生活不只靠饼，而也靠天主口中所发的一切言语」（玛4:4）。因为先知曾预言，人真正的饥渴，「不是对食物的饥饿，也不是对水的饥渴，而是对听上主的话的饥渴」（亚8:11）。

再次，食粮指向基督的圣体。当群众找到耶稣后，祂却对他们说：「你们不要为那可损坏的食粮劳碌，而要为那存留到永生的食粮劳碌」（若6:27）。只有渴慕基督的人，才会得到满足。只有相信祂的人，才能得到永生。

耶稣，生命之粮，求祢激起我们的渴望，也满足我们的饥渴。

内容来源取自《和平月刊》

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