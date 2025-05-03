5月3日 圣斐理伯及圣雅各伯宗徒庆日

格林多前书 15:1-8 圣咏 19[18]:2-3,4-5 若望福音 14:6-14

在今天的福音中，圣史若望呈现了一幅主耶稣自我启示的深刻画面。耶稣宣告祂自己就是「道路、真理、生命」，唯藉著祂，人才能进入天父的怀抱。这是一个关系上的邀请 — 祂主动地邀请我们认识祂、绝对地信赖祂，并在祂内活出真正的天主性生命。耶稣的言语与行动，让我们得以窥见祂父的面容，进而在生活中与祂建立更亲密的关系。

然而，宗徒斐理伯的请求：「主！把父显示给我们」，反映出门徒仍未完全理解耶稣的身分。他们渴望更多的凭据，却不知道耶稣本身已是天父最完美的启示。这让我反思，在我跟随耶稣的路上，我是否也曾经像斐理伯一样，渴求更多的「证据」，却忽略了耶稣已经亲自临在于我的生命中？我是否愿意凭著信德去领受祂的带领，而非总是等待可见的神迹？我是否愿意在困难与挑战中，仍然坚信祂是我生命的唯一道路？

主耶稣，求祢赐给我对祢的真实信赖，请坚固我对祢的信仰，使我能够更紧靠祢，在每天生活中见证祢的爱与真理。

内容来源取自《和平月刊》

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