5月2日 复活期第二周星期五

圣亚大纳修主教（圣师）（纪念） 宗徒大事录 5:34-42 圣咏 27[26]:1,4,13-14 若望福音 6:1-15

「但是为这么多的人这算得什么？」若我尝试想像福音故事的场景，我或许会跟圣安德肋说著同样的说话。因为事实摆在眼前，难道「五个大麦饼和两条鱼」，足够分给这么大伙群众吗？

我留意耶稣的反应：祂没有趁机讲大道理，更没有嫌弃门徒们缺乏信德。耶稣的命令，却像是在挑战他们 — 他们若不信，可能就无法服从耶稣的指令，去给群众分饼分鱼了。耶稣以自己的行动，带动了他们的信德；他们也在顺服中，按耶稣的话表达了自己的信赖。

面对自己对家庭、团体、使命服务的匮乏，若只把目光和心意执著于那些「不足」中，只会让自己陷于悲观失望。耶稣似乎在邀请我，把心思转向祂，以信赖的顺服，在具体实况中，继续做可以做到的事 — 哪怕一切看起来「不算什么」！转变我们的心，并给际遇到的、关爱挂心的人、服务对象等，带去转变的是祂，而不是我，更不是我的不足和缺失。

上主，我深信在这人世间，必能见到祢的美善。

内容来源取自《和平月刊》

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