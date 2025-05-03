耶路撒冷火灾，公教团体求救

以色列大火严重打击拉特伦的严规熙笃会隐修士，以及厄玛乌－尼苛颇里真福团体。虽然宗教建筑物幸免于难，但有些隐修士和当地居民失去住所，隐修院的农场也完全毁于火灾。

（梵蒂冈新闻网）耶路撒冷近日火灾不断，在高温和强风的助长下，火势迅速蔓延。消防队员要求当地居民和宗教团体撤离，其中包括严规熙笃会隐修士，他们目前在本笃会院和圣若瑟修女院避难。

真福团体的厄里亚纳（Eliana Kuryło）修女向本新闻网讲述说：「我们失去了所有附属建筑物、我们院长的住所，以及一对东正教夫妇多年来从事大公运动工作的亭子。那座亭子烧了足足有半小时之久，不幸中的大幸是圣像画工作坊逃过一劫。」

厄玛乌－尼苛颇里真福团体尤其受到重创。几名隐修士帮助消防队员控制火势后，返回了自己的会院。厄里亚纳修女说：「我们十分幸运，因为大火吞噬了隔壁的天台，那里有个图书室。假如火从那里烧进去，我们大家就会葬身火海了。」然而，火灾的威胁似乎还没结束，消防队员仍在与火燄奋斗。

断垣残壁、祈祷和希望

拉特伦（Latrun）圣堂5月2日举行了谢恩弥撒，为尼苛颇里（Nicopolis）的隐修院和朝圣地获救而献上感恩。虽然隐修院附属设施大多被烧毁，但严规熙笃会隐修士保证，在友人的支持下，他们将为这神圣之地写下历史的新篇章。

耶路撒冷宗主教区副主教舒马利（William Shomali）主教与两位主教到现场勘灾。舒马利主教说：「火灾烧毁的土地约有24公顷。这区域有两个属于圣地天主教会的隐修院：拉特伦严规熙笃会隐修院和厄玛乌－尼苛颇里真福团体。消防队员很快就赶到，他们工作优异，协助灭火，但我们害怕火势会掉头，因为高温炎热又刮著大风。」

他进一步表示：「这两个团体现在平安无事，我们为此感谢天主。我们与拉丁礼宗主教府的主教们来到这里，了解各种需求。尽管有所损失，但感谢天主，人员都获救了。」

感谢与求救

厄玛乌－尼苛颇里真福团体不忘他们得到的援助：「七公里外的一位犹太经师跟我们联络。他说，如果有需要的话，我们可以去他们那里。我们便到那里过夜。」

厄里亚纳修女对此心怀感激，同时也吁请信众同心祈祷，为隐修院被烧毁的区域提供支援。「谁如果想要在经费上援助我们，请上厄玛乌－尼苛颇里（Emmaus-Nikopolis）的网站。我们现在没有电力，一切都烧毁了。水才刚刚恢复供应而已。」

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