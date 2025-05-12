隐修院会士帮助不同宗教信徒彼此接触

延斯·佩措尔德神父是一位在伊拉克北部库尔德斯坦地区的瑞士人，他向梵蒂冈新闻网谈到他的工作，包括建立宗教间的团结、帮助难民，以及服务人数不多、不断变化的当地基督徒。

（梵蒂冈新闻网）延斯·佩措尔德（Jens Petzold）神父是一位生活在伊拉克北部库尔德斯坦地区的瑞士人，他向梵蒂冈新闻网谈到他的工作，包括建立宗教间的团结互助、帮助难民，以及服务人数极少且不断流动的当地基督徒。

上个世纪90 年代中期，延斯首次抵达叙利亚，当时认为这只是他从故乡瑞士向东方旅行的一个临时歇脚处。作为一个不可知论者和灵性探索者，他真正的目标是东亚，希望在那里探索道教和禅宗。

在叙利亚期间，延斯听到了关于沙漠中的 Mar Musa 隐修院的传说。这座隐修院的历史可追溯到公元五、六世纪，近期由富有号召力的意大利耶稣会会士 保禄·达奥利奥（Paolo Dall'Oglio ）重新开放，他致力于穆斯林与基督徒之间的对话。

延斯决定前往参观，且立刻被迷住。他告诉梵蒂冈新闻网：“当时，我完全想不到基督徒能够认真看待另一个宗教，而不会瞧不起它。我非常喜欢这一点。”

最终，在Mar Musa隐修院逗留了几次之后，他决定在那里受洗。又过了不久，在 1996 年年底，他以初学生的身份进入隐修院。

来到库尔德斯坦

接著在 Mar Musa 服务了十年。之后，在 2010 年，萨科 (Louis Raphael Sako) 枢机当时是基尔库克的加色丁礼的总主教，现在是巴格达的宗主教，他要求这个团体在伊拉克开设一座隐修院。

延斯是被派往伊拉克的 Mar Musa隐修院的修士之一，他投入这项计划，从那时起他就一直待在伊拉克。

如今，他是位于伊拉克北部库尔德斯坦地区苏莱曼尼亚 (Sulaymaniyah) 的隐修院院长，也是当地加色丁礼天主教会的司铎。除了延斯神父外，来自德国的格拉夫（ Friederike Gräf ）修女也把这个隐修院当作自己的家，成了Mar Musa 团体的一员。

隐修院也有六、七位全职员工，协助各项计划。他们举办语言课程 ，包括教阿拉伯人学习库尔德语、教库尔德人学习阿拉伯语，以及教两个族群学习英语。他们也开办领导-决策能力等主题的课程，并为当地小小的基督徒团体提供牧灵服务。

此外，与在叙利亚的Mar Musa隐修院 一样，在伊拉克的隐修院也积极参与促进穆斯林与基督徒之间的对话。

跨宗教工作与和平建设

延斯神父解释说，“在伊拉克，不同团体之间的界限比在叙利亚更明显。例如，在叙利亚，我经常看到不同宗教的学生一起旅行。这种情况在伊拉克就少了许多”。

因此，他起初怀疑Mar Musa促进宗教间了解的使命在苏莱曼尼亚是否会像在叙利亚的沙漠那样会成功。

然而，“有一天我站在隐修院的圣堂里，看见来到童贞圣母像前点蜡烛的妇女大多数都是穆斯林”。“就在那个时候，我意识到这能行得通”。

延斯神父指出，隐修院的所有计划都有助于促进宗教间建立关系的目标。每年约有2,000至3,000人来到隐修院参加课程，其中只有极少数是基督徒。

但这位瑞士神父认为，隐修院最大的贡献可能是促成了非正式的接触。

他说，“主要目的只是让人们相遇和交谈。对于和平建设而言，一起喝茶可能比长时间讨论人权更有效”。

“这是我个人的信念”，他笑著说：“一旦你们一起喝了一杯好茶，就很难再向对方的人开枪了”。

地方教会：不断有人离开，又有新的人到来

除了鼓励宗教间更深入的了解之外，苏莱曼尼亚的隐修院也以服务当地基督徒为目标。

隐修院开放后的初期，主要的工作是帮助抵达库尔德斯坦的基督徒难民。许多人为了逃避占据伊拉克北部的“伊斯兰国”（ ISIS ）组织，其他人则因叙利亚内战所造成的不稳定。在难民危机最严重的时候，有 255 名流离失所的基督徒住在隐修院里。

延斯神父说，其中只有三、四个家庭至今仍留在那里。不到一半的人已返回家园，大约三分之一的人已移居国外。

这意味著当地基督徒人口的组成已经发生了巨大的变化。基督信仰在该地区根深蒂固，而当地基督徒在传统上都说阿拉伯语。今天，随著越来越多的阿拉伯基督徒出国寻找他们的前途，取而代之的是来自亚洲更东部地区和非洲一些国家的基督徒移民工人。

这位瑞士神父说：“他们带著家人一起来，我知道总有一天，这些移民会成为当地新的基督徒。服务他们是我们的工作。”

希望的种子

延斯神父说，隐修院的大部分工作都是为了“给这里的年轻人一个未来”。

他说：“我非常有兴趣与年轻人一起工作。他们精力充沛，心中仍怀有很大的希望。有时我看著他们在这里的讨论，看著他们尝试一起解决问题的方式，我希望，也许 15 年后的某一天，他们可能还会记得这些讨论，记得这种一起工作的精神。”

鉴于这次访谈属于梵蒂冈新闻网2025禧年“希望的种子”项目，我们询问延斯神父，他是否认为隐修院的工作有助于展开一个更有希望的未来。

他说：“我不知道我们是不是‘希望的种子’。我们的目的是帮助人们发现他们内心的那颗种子。”

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