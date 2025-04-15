罗马杰梅利医院设立帮助隐形人群的慈悲之家

圣艾智德团体在罗马杰梅利医院设立了一个慈悲之家，帮助脆弱群体。该机构负责人拉希里女士诉说了这些脆弱群体得不到医疗服务的悲惨情况。

（梵蒂冈新闻网）最脆弱群体的健康权不断受到侵犯。隐形人群，如无家可归者无法获得医疗服务，因此他们的治疗和预防变得不可能。拉希里（Gianna Iasilli ）女士熟知这个悲惨的现实，由于缺乏疾病的早期诊断，意大利城市中的无家可归者失去了本来能多活几年的机会。拉希里女士是慈悲之家（ Villetta della Misericordia ）的负责人，这个机构由圣艾智德团体于 2016 年慈悲禧年中成立，位于杰梅利医院和天主教大学的学区和医院区域内，接纳不分性别、宗教、年龄或国籍的街头流浪者。这个机构一直致力于“回应贫困的挑战，选择收容经济和居住环境处于严重困难的人，也收容有健康问题的人”。

不是所有人都享有健康的权利

拉希里女士表示：“我们必须永远记住，对于我们的收容者、无家可归的人来说，他们很难拥有一张医疗卡，外国人也得不到护理，他们没有居留，无法接受一位医生的治疗。这一切只会造成严重的不义，因为健康未能成为一项受尊重的权利，也不是所有人都有这个权利，只是某些人才有。”

拉希里女士接著说道：“需要反省的一个事实，就是在近年收治的 131 人中，多达 28 人在离开慈悲之家后立即或不久后就死亡。他们中的大多数在入住时没有任何病理诊断。在这 28 人中，有 10 人死于肿瘤，这些疾病只是在他们进入这个设施时进行体检后才诊断出的。因此，由于许多人难以获得医疗服务，造成了潜在的，也可以说是广泛的健康贫困。”

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