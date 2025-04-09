美国主教结束与联邦政府在难民事务上的合作

美国天主教主教团宣布，与美国联邦政府有关服务儿童及支持难民的协议不再续约。

（梵蒂冈新闻网）美国天主教主教团4月7日发表了一份「心痛的宣言」，表明「在服务儿童及支持难民的相关合作协议方面，美国主教们决定不再与联邦政府续约」。此举是为回应政府终止安置难民项目的决策。美国主教们因此「被迫重新思考，对于逃离暴力和迫害、寻求安全栖身之地的弟兄姊妹的最佳服务方式」。

美国主教团主席布罗利奥（Timothy Broglio）总主教在宣布此决定的声明中表示，美国天主教主教团自1917年以全国天主教战争委员会（National Catholic War Council）的名义成立以来，就不停地帮助流离失所的家庭在美国安顿下来。布罗利奥总主教指出，「多年来，因著对联邦政府的支援，伙伴关系拓展至抢救生命的项目，惠及从世界许多地方而来的弟兄姊妹」。所有参与项目的人在抵达美国前都接受了美国政府的审查。

天主子民的慷慨相助

总主教说：「我们的付出是牧灵关怀与爱德的行动，得到天主子民的慷慨相助，因为联邦政府提供的经费不足以应付所有的开支。」

然而，「作为一项全国工作，在目前的层次或当下的方式中，我们不可能单靠自己的力量维持下去」。随著与联邦政府现有协议的结束，布罗利奥总主教称，美国天主教主教团将会为那些已经通过政府安置项目申请的人寻找「另一种支持方式」，并吁请众人为所有受此变化影响的人祈祷。

探寻内心的机会

在与美国政府一起维护生命的伙伴关系沉痛地结束之际，「这让每个天主教徒有机会探寻自己的内心，找出新的援助方式」。布罗利奥总主教承诺，美国主教团会继续为移民政策的改革发出呼吁，捍卫所有「遭受人口贩运祸患之苦」的男女老少。

美国主教团主席再次提起与政府在安置难民方面长达半个世纪的合作，并强调「福音召叫我们竭尽所能帮助最弱小的人」，这召叫始终是美国主教们行事的准则。布罗利奥总主教邀请信众与主教们一同祈求天主赐予恩宠，好能找出新的方式来广传希望，将希望带到最需要它的地方。

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