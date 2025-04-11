耶稣圣体婢女会修女在德国扶助难民并提升其尊严

耶稣圣体婢女会修女的核心使命之一，是传播基督教导的精神，特别是在弱势群体中。这一使命涉及非常广泛的领域，它不断促使我们辨识时代的征兆，有时甚至还需要关注新的责任范围。自2015年以来，在德国亦是如此。

桑德拉·弗里德里希(Sandra Friedrich SJE)修女和佐伊斯（Christine Seuss）

当许多地方对移民的恐惧加剧时，耶稣圣体婢女会修女决定在难民群体中践行她们的神恩。难民们必须面对显而易见的诸多困境：不确定的未来、恐惧、排斥、过高的要求、工作的禁令、获得教育资源不够、与家人分离、创伤、语言障碍、缺乏对文化的了解，以及种种限制……

其中每一个问题，单独拿出来，都足以动摇健康的自信心。有些人甚至陷入绝望，尤其是在他们不被接纳，并且即将被遣返回一个对他们而言意味著死亡的国度时。

这些人会向桑德拉（Sandra Friedrich）修女求助。一位母亲曾对她说：“在很多地方可以询问一些简单的问题，但如果遇到真正的难题，我就会让人们来找你！”这位母亲的遣返日期已定，但她最终成功留下了。“当无人能帮你时，你需要主，祂与你同在！”一位非常担心自己家人的穆斯林难民如此说。

每个人都期盼能从绝境中找到出路，但希望之路并不总是存在。即使局面无法改变，那些前来求助的人离开时也会感到鼓舞、满怀感激，因为他们知道自己的困境已被倾听，如今便把一切交托在天主手中。

桑德拉修女是一位“希望的朝圣者”。在这些境况中，她试图在某种程度上踏上受助者的恐惧之路，鼓舞和启迪那些向她求助的人，改变他们的心态，并通过帮助他们更深入地了解自己的处境，使他们具备自主行动的能力。

这一切需要对其他文化和不同思维方式保持开放，要有明确的法律意识以及充分认识了解官员的职责。随后，凭借极高的敏感度，她能够在难民的世界、德国的现实与官僚行政要求之间进行协调。有时候，圣神就是最好的解读者！

在谈到国际合作，耶稣圣体婢女会的创始人——真福乔治·马图莱蒂斯主教（Beato Mons. Georg Matulaitis）是一个典范。20世纪初，他在战火蹂躏的东欧地区开展了援助行动，始终面向所有需要帮助的人，无论其出身如何。他始终关心各民族在多样性中的团结，并重视他所在教区内所有语言和传统的发扬。正因如此，他为推动和平与和解进程作出了巨大贡献。

桑德拉修女通过援助难民，希望消除滋生暴力和仇恨的土壤。她认为：被宽恕的人不会以怨报德；受人恩惠者懂得感恩回报；对未来充满希望的人，才能善度生活。宽恕与和解之路至关重要。在咨询过程中，她多次强调这一点。

人们深切渴望亲近天主。然而在德国，好像人们都不谈及天主，正如一位难民所说：“为什么德国人从不谈论”祂？因此，更为重要的是，天主在耶稣基督内变成可见且可触摸的，祂就是每天人们在感恩圣祭中所领受的。

在看到办公室里绘制的七端慈悲哀矜图像时，一位虔诚的穆斯林因自身安全问题忧心忡忡，他坦言道：“这就是圣战，天主所期望的圣战：给口渴的人水喝，探望病人，埋葬死者……”桑德拉修女同意他的看法。在与求助者开始交谈前，她心里有些紧张，担心这些人不被这个国家接纳。随后，她因获得这信任的恩典，并且能够毫无畏惧地接近他人、倾听他们，而不是筑起隔阂的高墙，感到非常高兴。正是通过这种方式，和平进入了世界。

耶稣圣体婢女会修女的这项工作，是对教会走向社会边缘、传播信仰之光的使命的贡献。

该中心设立在霍夫市、霍夫区（città e del distretto di Hof）的明爱会内，由巴伐利亚内政部和明爱会自身的资金提供资助。然而，由于政府的财政紧缩政策，此类求助中心在整个德国社会福利体系中都面临被削减的风险。这令许多人陷入困境并给社会带来困难。

未来掌握在天主手中，而我们可以参与祂的工程。作为耶稣圣体婢女会的成员，祂的手引领我们走向每一个祂奉献牺牲的地方，并使破裂之处重新得以合一。这就是活生生的圣体奥迹，它始于感恩祭的礼仪庆典，并渗透到我们整个的生命中，无论我们身处何地、从事何种工作。

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