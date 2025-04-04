贝宁：让更多的人了解传教士的服务工作，就会做更多事

在贝宁传教的伊凡奇卡·富利尔修女，解释了讲述天主教传教士在全球服务的重要性。她表示：“许多善行往往不为人知。如果有更多人了解它们，就能做得更多。”

梵蒂冈新闻网

伊凡奇卡·富利尔（Ivančica Fulir）修女出生并成长于克罗地亚，从小就梦想成为传教士。她回忆道，“当我只有七岁时，我就有了这样的渴望：将来我要去非洲，帮助那里的孩子。但我体弱多病，母亲对我说，我在非洲恐怕连两天都撑不过去。”

尽管家人反对，有一位修女却安慰她说，天主会保护祂所派遣的人，不会让她遭遇任何不幸。就在那一天，伊凡奇卡下定决心，在天主的助佑下，将自己的一生奉献给传教使命。

伊凡奇卡获得经济学学位。在做项目主管期间，她曾协助为贝宁一所孤儿院的建设筹集资金。因此有机会去贝宁做了九个月的义工。在那里，她与圣母显灵圣牌修女会的修女们在一起，这段经历改变了她的一生。回到克罗地亚后，她加入了该修会，但她的心依然留在非洲。经过反复请求，2020年，她的长上终于批准她回到贝宁。

在贝宁服务 3,800 名儿童

目前，伊凡奇卡修女在贝宁首都波多诺伏（Porto Novo）负责一个项目，确保资金筹措，采购并分发食物，同时监督五所小学共 3,800 名儿童的热食供应。此外，她还促成克罗地亚的捐助者与贝宁的修女们建立联系，协助在巴尼格贝-加雷（Banigbé-Gare）村修建第三家医疗诊所。而她另一项重要的使徒工作，则是为阿法梅（Affame）村的女童孤儿院提供照护与支持，该孤儿院由修女们管理。

“在传教中，从不缺少可做之事。”修女肯定地说，“但当我们的心向孩子和身边的人敞开时，天主会赐予我们非凡的力量帮助我们完成应尽的使命。”

传教士必须讲述他们的故事

早在贝宁做志愿服务时，伊凡奇卡修女就深刻体会到“传播与交流”对于传教士的重要性。她回忆道：“令我震惊的是，克罗地亚人对本国的传教士知之甚少。许多善行无人知晓，若能广为传扬，必能激励更多人行善。正如一位传教士曾说：‘无人述说，便无人知晓。’”

她认为，传教士应当分享他们的经历与内心感受。“这些故事能鼓励更多人成为我们的援手，因为我们无法独自完成使命。正如一句非洲古谚语所言：‘你若想走得快，就独自上路吧；你若想走得远，就要结伴同行了’。”

正因如此，伊凡奇卡修女开始记录传教生活，最初为天主教刊物供稿，后来又在社交媒体上分享自己的日常点滴。她解释道，“当我在乌克兰传教的时候，我看到许多义工受到启发，他们都是了解到传教士的服务工作而前来帮忙的。”

社交媒体：传教士的有力工具

在伊凡奇卡修女看来，传教士分享的服务经历，为主流媒体充斥的负面新闻提供了一种必要的平衡。“福音是治愈悲伤、绝望和消极情绪的良方。我尝试从积极的角度分享我们的日常生活，在相遇与经历中彰显了天主的临在”。

修女分享说，“基督临在于每一个孩子、每一位病人，他们就是受苦的基督。然而，焦点不应放在苦难本身，而是要讲述如何与耶稣同行，走出困境，步入复活的喜乐。”

社交媒体还使成千上万的人能够与传教士保持联系，并为他们及他们所服务的人祈祷。“知道有如此众多的人在用祈祷支持我们，这对我们来说非常重要。我知道自己并不孤单”。

在社交媒体分享的挑战

伊凡奇卡修女确认，对于传教士而言，传播、交流互动不是一个简单的工作。她说：“这需要耗费大量时间，有时人们未必理解，但从它所结出的果实来看，如此做是值得的”。

首先要面对的是技术上的挑战，例如因气候条件导致设备频繁损坏、停电以及不稳定的网络连接。然而，更大的挑战则来自非洲与西方之间的文化和传统差异。

伊凡奇卡修女解释道，“有时，当我分享非洲日常生活的片段时，可能会传递出一些西方观众难以理解的内容，甚至可能遭到严厉的评判。这里的工作方式、家庭生活方式以及庆祝方式都与西方不同。如果不作细致讲解，这些差异可能会引发误解，甚至带来反效果。”

尽管面临这些挑战，伊凡奇卡修女仍坚持分享她眼中的“非洲”故事，让全世界看见传教士日常生活的真实面貌。

她最后说道：“如果我分享的传教经历能够触动哪怕一个人的心灵，那便是天主的恩赐”。

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