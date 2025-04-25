玫瑰圣母传教修女会为马拉威成千上万的人带去太阳能与希望

太阳能为马拉威农村地区成千上万无电家庭带来照明与希望。玫瑰圣母传教修女会（MSHR）的伯尔纳德修女，介绍了她的修会发起的一项创举，该创举已为超过9000个家庭带去了照明与更好的生活条件。

杰辛特·安托瓦内特·奥科斯（Jecinter Antoinette Okoth）修女，FSSA

在马拉威农村地区，日落时，黑暗对许多家庭来说不再意味著一天的结束。这一切都要归功于玫瑰圣母修女会的改变生活计划，太阳能照明正在照亮著无数家庭，为社区带来了新的希望与机遇。

照亮生命

玫瑰圣母修女会总会长伯尔纳德（Bernadette Mnyenyembe）修女肯定地说：“太阳能照明显著改善了马拉威9,000多个家庭的日常生活，尤其是在没有电力供应的地区。”她带领一群在边缘社群中工作的修女们，致力于提供可持续的太阳能解决方案。

这项计划的核心，是由15位全心投入的修女组成的团队。她们通过实际行动证明：服务、信仰与创新能够改变人们的生活。她们在减轻贫穷使命的启发下，不仅提供灵修指导，还提出切实可行的解决方案，帮助人们打破贫困的循环。

修女们与 “爱的光能”组织合作，这个非营利组织采用经过验证且灵活可调的模式，帮助人们走出贫困的现实困境。该组织提供太阳能灯，为社区提供比传统照明方式更安全、更清洁、更经济的替代方案。

为社区赋能

伯尔纳德修女表示，“爱的光能”组织邀请修女们参与其项目，以接触该国最偏远和最脆弱的地区，因为修女们已在基层服务。

她解释道：“作为修会，我们的神恩是以爱宣讲天主的国。因此，我们不能只是口头宣讲，而不去聆听并回应周围人们在精神和物质上的需求。我们必须致力于教育、宣讲、提供医疗服务，并通过社会服务帮助贫困群体。”

随著成千上万的家庭获得太阳能照明，连锁反应是显而易见的：更明亮的夜晚带来了更加光明的未来。在这个电力供应仍然困难的国家，这些看似简单却强有力的解决方案，证明了少许光亮能为改变人们的生活做出巨大贡献。

伯尔纳德修女肯定地说：“我看到天主差遣‘爱的光能’组织来服务贫困和受苦的人。这个组织不仅分发灯具，还鼓励人们将省下来的、不再需要购买电池、蜡烛或煤油的钱，用于创业或其他能够改善生活的事业。”

她强调，“爱的光能”组织首次介绍给太阳能灯光的受惠者，促使他们以高效的方式使用电能。

她补充道：“我确实看到了教育在改变人们思维方式和帮助人们以不同方式做事方面的重要性。”

信仰在行动中

这项创举成为了修女们信仰与行动之间的桥梁，其使命深深扎根于服务贫困和边缘群体。这不仅仅是提供物质援助，更是重塑人们的视角，强调尊重、尊严，以及耶稣对所有人的无限之爱。

伯尔纳德修女在接受《梵蒂冈新闻网》采访时表示：“这个项目帮助我们把信仰化为行动。大多数情况下，我们并无可给予的物质资源，但这个项目让我们能够做到这一点。当服务贫困者时，我们就见证了耶稣对所有人的爱，聚集祂的羊群，没有歧视并以尊重对待每一个人，视其为天主的子女。”

伯尔纳德修女强调，自2024年起与“爱的光能”组织合作以来，太阳能灯显著改善了马拉维人民的日常生活。“学生们可以在夜间学习、完成作业，无需再依赖有害的煤油灯、手电筒，或价格高昂的蜡烛。更好的照明可以提高专注力及学习成果。”

她还指出：“通过人们每周或每月积累下来的储蓄，他们可以将这些钱投资到农业或企业中，从而有助于带动当地经济的发展。”随著项目的持续拓展，伯尔纳德修女期盼，这项工作所带来的影响能点燃希望，帮助更多人挣脱依赖，迈向一个自立自强、繁荣昌盛的未来。

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