天主教大学罗马圆桌会议，主题为脆弱与医疗照护

「脆弱与医疗照护」是天主教研究型大学战略联盟4月7日在罗马举行圆桌会议的讨论主题。

（梵蒂冈新闻网）天主教研究型大学战略联盟（SACRU）将于4月7日下午在罗马举行圆桌会议，探讨有关脆弱与医疗照护的主题。七所学术机构对这个跨学科的合作项目提供了支持，并有许多博士生参与其中。

本次圆桌会议将在澳大利亚天主教大学的罗马校区举行。通过一系列的线上会议，博士生们运用他们各自研究项目的目光，对脆弱与医疗照护的主题进行探索。他们的研究主题涵盖了在发展中国家的疫苗试验、医生协助自杀、产前基因检测、在冲突地区就医疗照护的议题展开的跨宗教交谈、环境伦理方面的界线、隐修院医药的历史、亚里士多德学派和多玛斯学派的德行，以及养老院的社会与生态正义。

此外，2024年支持教宗百年通谕基金会经济与社会奖的奖项得主蒙特罗（Carolina Montero Orphanopoulos）女士也将在本次会议上发言，主旨为「关于脆弱与医疗照护的省思：对小组讨论会的回应」。她获奖的研究课题正是「脆弱：迈向更人性化的伦理」。

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