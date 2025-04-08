3月28日至30日举行了慈悲传教士的庆典活动，前来罗马参加活动的慈悲传教士们并于29日与圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教一起跨过圣门，并于隔天参与了特别为他们举行的感恩祭。一些慈悲传教士分享了他们的经验和感受。

慈悲的传教士与十字架带来的希望

（梵蒂冈新闻网）他们本应该感到自己所从事的服务是个沈重的包袱，但有些人的面容却显得很轻松。事实上，他们走得很轻盈，仿佛他们的“生活行李” 装满的“只是”恩宠的经验。3月29日早上，五百多名慈悲传教士受到福音传播部代理部长菲西凯拉（Rino Fisichella）总主教的迎接，他们聚集在挤满信众的庇护广场上，与这些同自己一样来自世界各地的朝圣者，一起跨过圣伯多禄大殿的圣门。

宣讲爱

出席这项活动的还有8位乌克兰慈悲传教士。巴布利亚克（Oleh Barbulyak）神父是这些司铎的发言人，他道出了他们的心境。他承认：“我们尝试成为天主慈悲的记号，在战争的环境中宣扬爱与慈悲，不过，举例来说，当我们为一名为了捍卫祖国而牺牲的士兵举行葬礼时，要让人们了解并接纳在这种情况下怀有慈悲并不是件容易的事。然而，有一个记号，那就是十字架：这是痛苦的标记，但同时也是天主能消除邪恶的象征。”

加布遣会士帕拉蒂尼（ Alfredo Maria Palatini ）“在欧洲各地的监狱从事使徒工作”，他感到自己是“第一个罪人”。他说，“因为我们都是大罪人，但得到了宽恕。监狱让我懂得，我可能比狱中的人做得更糟糕”。因此，“我们必须是最先活出并传递温柔的人，不苛刻，就是不要有教宗方济各所称的棍棒的严厉”，但要心中有人，“他们对我们寄予信任与希望；我们必须以“体恤法”（epicheia）行事，这个古希腊文指出了有弹性和适度的意义”。就是说，在法律规定和条文的框架下，根据具体情况做出合理、仁慈的处理，尤其是在条文无法完全涵盖某些特殊情境时，应用这一原则来避免过于苛刻或不合适的结果。这位加布遣会士接著指出“重新发现需要祈祷”的重要性，以及“勇于妥协、寻求调解与平衡”。

告解的力量

“在藉著《慈悲面容》建立慈悲的传教士第10周年之际，我们从各自所在的国家返回罗马。这些国家往往处于冲突或极度贫穷的环境中，每个人都载满了宽恕的故事，或者是‘非昙花一现’的希望、和解的经历。我们带上在教区和堂区收集到的故事踏上数百公里的行程，是为了表达教会的慈母心怀，正如教宗对我们提出的要求。今天，我们背著这个行装跨过了圣门。”

意大利撒丁岛卡利亚里的本堂神父马西莫·诺利（ Don Massimo Noli） 向我们作了上述解释。他补充说：

“告解并不令人感到尴尬，也许是因为当你的近人感到被接纳时，他会体验到一种释放，进而转化为内在灵性的成长”。他也强调，“我们作为司铎的人也因慈悲而得到建树，看到这种皈依是天主的恩赐，也使人重新回到天主的怀抱。”

德尔加多（Alfredo Delgado）神父说，教宗在2016年圣灰瞻礼上，“邀请我们使每个人都能获得宽恕，以显示教会不会阻碍人获得天主的怜悯 “。他在墨西哥蒙特雷总主教区，甚至在人迹罕至的山区步行两个小时。他说，”我总是在背包里带上圣爵和面饼，为那些6个多月都没见到神父的人举行弥撒圣祭”。 他坦言，在他听过办告解的人中，曾有人30 年都没办过告解。

需要宽恕

内泽尔（Edmund Neizer）神父是加纳唯一的慈悲传教士。他感叹“此时在阿克拉和加纳全国正在进行的‘24小时奉献给上主’的祈祷活动是多么壮观，告解亭前人流成河，朝拜圣体的人也络绎不绝”。小兄弟会士弗兰采克（Frantszek）和消防队专职司铎托马斯（Tomas）神父也有同感，二人都是斯洛伐克的慈悲传教士。来自巴西的多桑托斯（Agnaldo Do Santos）神父在皮拉贝拉巴教区服务，他感谢菲西凯拉总主教“提醒我们宽恕是希望之旅的开端”。在他身旁行走的是菲律宾司铎莫里斯（ Alla Morris Abuan），他在林加翁总教区“有幸为数以百计的人听告解，减轻他们的负担”。跨过圣门后，慈悲传教士们前往梵蒂冈花园的露德岩洞诵念玫瑰经。在这里，菲西凯拉总主教点到了有慈悲传教士临在的所有国家，在这些国家服务的慈悲传教士将近1,300位。总主教并感谢由内尔比尼（Giovanni Nerbini）主教率领的普拉托教区代表团，这个教区为那些响应教宗方济各的号召、将宽恕和希望带到世界上的司铎们赠送了1,500条肩带。 菲西凯拉总主教还宣读了教宗写给慈悲传教士们的信息。之后，参与者们诵念了《玫瑰经》，默想“喜乐奥迹”，将教宗方济各的健康托付给童贞圣母玛利亚的转祷。

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