依撒意亚先知书 42:1-7 圣咏 27[26]:1,2,3,13-14 若望福音 12:1-11

圣史若望把负卖耶稣的犹达斯，跟以珍贵香液敷抹耶稣的玛利亚，作了微妙的对比。玛利亚以价值三百日工资的香液，敷抹耶稣的脚，表面上看似并不明智，不符合经济原则；犹达斯的斥责，也因而显得有理。可是，耶稣却容许玛利亚这样做，而圣史亦用了极严厉的语气，批评犹达斯。

为甚么一个作不明智行为的人能够被肯定，而斥责不明智行为的人却被批评？关键在于动机的不同。玛利亚出于爱耶稣的动机，而不计代价，以极珍贵的香液敷抹耶稣的脚。掌管钱囊的犹达斯，却以施舍穷人为借口，斥责玛利亚，心中只想饱享私囊；增添己益，是他真正的动机。

不错，我们活在世上是需要明智的，可是，真正的明智，并非以自我为中心，而是以主耶稣为中心。我们需要时常反复自问：行为的真正动机是为自己？还是为他人？为主耶稣？

主，我们明白自私的行为，不会带来真正的幸福。求祢教我们自省，致力活出一个以祢为中心的幸福生活。

内容来源取自《和平月刊》

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