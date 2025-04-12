4月12日 四旬期第五周星期六

厄则克耳先知书 37:21-28 （咏）耶肋米亚先知书 31:10,11-12,13 若望福音 11:45-56

耶稣的使命是救赎普世，把人从罪恶中解救出来。如果世人没有犯罪，耶稣是否无需降诞凡尘？大概不是这样吧！因为天离地有多高，我们跟天主的距离就有多大！祂的思念不是我们的思念，祂的行径也不是我们的行径（依55:8）。可以推想，为爱世人，耶稣还是会降生的，因为祂要来引领我们走近天主。只不过，祂就不会有被恶人加害，惨死在十字架上的命运。

耶稣的确吸引了很多人归向祂。可惜司祭长和法利塞人，因此而嫉妒祂所做的一切，也担心自己的宗教领导地位受损，于是欲借罗马人之手，将祂除之而后快。他们以为从此可以除掉心头大患，以为这样就可以算尽天主的计策。殊不知，天主的计划就在人的这种所谓「智慧」中，彰显出来。天主的计划，只有一个，就是派遣祂的独生子来到世界上，拯救世人。人以为可以限制天主，天主的救恩计划，却在这样的限制中，展露无遗。

天主，求祢在即将来临的逾越节，加深我们对祢的智慧的感悟。感谢祢给我们广施慈恩，愿我们都能以悔改之心，顺服于祢的圣意。

内容来源取自《和平月刊》

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