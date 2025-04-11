4月11日 四旬期第五周星期五

圣达尼老主教（殉道）（纪念） 耶肋米亚先知书 20:10-13 圣咏 18[17]:2-3,3-4,5-6,7 若望福音 10:31-42

上主「从恶人的手中，救出了贫苦人的性命」（耶20:13）。这是不是说，我们每个人都是贫苦的人？还是说，当一个贫苦的人去加害另一个贫苦的人，前者本身就是在加害的行列，失去了应当受到怜悯的地位，理应受到惩罚？又或者，因加害别人而得的惩罚，固然要承受，但自身仍可期待天主的怜悯？

大多数人都期望立即得到天主的答复，亲眼看见恶人受罚，善人得救。大概少有人承认，恶人也可以因为自己的贫苦而受到怜悯。又或者，我们并不在意受害者是善人，只想看到被我们判定的恶人受罚，以显示我们的公义。可是，我们都需要在祈祷中仔细反思。

谨让我们都愿意在这个四旬期，多作祈祷，安静反省；回到良心深处，面对天主，与祂一起探讨这些问题。

在今天的福音中，我们看到耶稣并没有惩罚想要加害祂的人，只是专注于自己的使命。这样的天主，是否真正就是公义而仁慈的天主呢？

主，求祢赐我耐心聆听的恩宠，安静地进入自己的良心，聆听祢的劝慰。

内容来源取自《和平月刊》

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