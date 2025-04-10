4月10日 四旬期第五周星期四

创世纪 17:3-9 圣咏 105[104]:4-5,6-7,8-9 若望福音 8:51-59

我们对天主的认识，往往拘泥于五官感受，及理智上的认知，因而常会出现偏差。就如今天福音中的犹太人，他们基于自己的这些经验，来和耶稣争论有关永生的问题。可是，「永生」超出了他们的认知和理解，因而无法得悉耶稣所说的话语的真实涵义，更难以明白耶稣早在亚巴郎出现以前就存在。于是，他们起了反感，拿起石头来要向耶稣投去。

生活中，很多时候，我们也会由于对天主认识的偏差，而导致思想和行为也出现偏差。我们忽略了认识天主的途径，是通过耶稣的启示，耶稣说了：「你们不认识祂，我却认识祂」。耶稣认识天主的本体，认识万事万物的本来面貌，我们需要在耶稣面前，谦卑自下，掏空自己，接受来自天主的提拔和给予。不然，我们只会像当时的犹太人一样，要除掉耶稣，使得祂不能不从我们的生命中隐没。

亲爱的主耶稣，请开启我的明悟，驱除我的愚蒙，让我藉著祢的光照，认识真实的天主。

内容来源取自《和平月刊》

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