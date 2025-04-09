4月9日 四旬期第五周星期三

达尼尔先知书 3:14-20,91-92,95 （咏）达尼尔先知书 3:52,53,54,55,56 若望福音 8:31-42

真金不怕火炼，真正的自由也是经得起考验的。今天的读经告诉我们，如何获得真正的自由，并且向我们显示了这个自由能够抵挡得住熊熊烈火。让我们今天也求得这份自由，且能在各种环境的考验中，保守这份自由。

耶稣毫无顾忌，径直地跟犹太人说清楚，祂启示的真理，使人获得自由。不符合这真理的一切，都不能带给人自由。沙得辣客、默沙客、阿贝得乃哥，因坚持活出这真理，而获得了在天主内的真正自由。他们虽然被投入烈火窰中，却毫发无损；自由带来的救助，远超过烈火的凶猛。

然而，这份自由的获得，需要全心接受天主的启示，并固守祂的话。这过程往往充满著挑战和困难。沙得辣客、默沙客、阿贝得乃哥，勇敢地面对了来自拿步高的挑战；与耶稣对话的犹太人，仿佛不能成功地面对挑战。他们内心迷惑，不能把持真理。

主耶稣基督，请帮助我认清是甚么在阻挡我认识祢，并跟随祢。我愿获得来自祢的那份真正自由，能面对挑战，勇敢地为真理作证。

内容来源取自《和平月刊》

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