4月8日 四旬期第五周星期二

户籍纪 21:4-9 圣咏 102[101]:2-3,16-18,19-21 若望福音 8:21-30

梅瑟在旷野做了一条铜蛇，悬在木竿上，标志著罪人得救的承诺。若望圣史以这个方式，记述耶稣三次预言祂的苦难。对观福音都以记叙形式，细说耶稣的三次预言；唯若望福音用了「被举起」这个动词，以象征性的方式，将三次预言写下。在若望福音3:14，圣史明确地以今天户籍纪，梅瑟「高举」铜蛇，来表述圣子「也应照样被举起来」。在今天的福音，若望明言耶稣被举起的重要启示：「当你们高举了人子以后，你们便知道我就是那一位」（若8:28）。第三次，耶稣说：「当我从地上被举起来时，便要吸引众人来归向我」（若12:32）。

若望用「被举起」这个动词，许是因为它可表述不同含义：耶稣在十字架上「被举起」、从死者中「复活起来」、「被提升」到天上去。一个动词，贯穿耶稣为救赎我们所完成的工程。

救主基督，每当我们默观高悬在十字架上的祢，求祢教我们更深刻地尝到祢的大爱，祢舍己救赎我们的奥秘。

内容来源取自《和平月刊》

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