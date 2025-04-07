4月7日 四旬期第五周星期一

达尼尔先知书 13:1-9,15-17,19-30,33-62 圣咏 23[22]:1-3,3-4,5,6 若望福音 8:12-20

人若犯了大错，很容易被贴上标签，被压得难以呼吸。难道人是不会成长的吗？当学会自省的时候，就会仁慈待人，会说：「如果我也能做更坏的事，我凭甚么去批判他人？」

「我凭甚么去评判人？」是根据主耶稣的教导来理解：「你们应当慈悲，就像你们的父那样慈悲」（路6:36）。我们虽然都是天父的子女，但都并不完美，没必要去判断人。主耶稣说清楚了：「你们不要判断人，免得你们受判断，因为你们用什么判断来判断，你们也要受什么判断……」（玛7:1-2）。停止谴责，就不会被谴责；宽恕，也就会被宽恕。这是我们基督徒的路，也是不太容易走的路。

就让我们从自我省察开始，从在天主面前的羞愧开始，从向祂请求宽恕开始：

主耶稣，我是个罪人，请宽恕我，让我能在祢的宽恕中，成为被爱的罪人，成为一个仁慈、不审判任何人、不谴责任何人、宽待他人的基督徒 — 祢钟爱的子女。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html