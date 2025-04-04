4月4日 四旬期第四周星期五

智慧篇 2:1,12-22 圣咏 34[33]:17-18,19-20,21,23 若望福音 7:1-2,10,25-30

「恨你有，笑你无；嫌你穷，怕你富」的不良风气在当今利益当先、价值空泛的时代，好像日见明显。身为基督徒，我们理应是义人；当我们实践福音价值时，必然与世俗的价值背道而驰，这就会招来人们的讨厌、反对，甚至陷害。面对人们的恶意中伤，根据基督的教导，我们不能以牙还牙，也不能与此世同化。如果我们随著世俗风气飘荡，虽然会换得暂时的合拍，但最终还是会失落内心的平安和永恒的幸福。

今天的读经和福音，都描述了义人按真理生活的不易和挑战，但并非不可能。耶稣面对人们的非议、陷害，选择了暂时避让和勇敢面对，没有甚么困难和威胁能阻碍祂完成使命。

当我们面对世俗的风气，被相反福音的价值逼迫时，我们需要来到基督面前，像圣咏作者那样，向祂表达我们的困难，从祂那里吸取智慧，学习祂的从容与无畏。在逆流中，为基督做活的见证。

主耶稣，在洪大的世俗潮流中，请赐我坚持做个义人的勇气。

内容来源取自《和平月刊》

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