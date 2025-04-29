4月29日 复活期第二周星期二

圣加大利纳（贞女、圣师）（纪念） 宗徒大事录 4:32-37 圣咏 93[92]:1,1-2,5 若望福音 3:7-15

从来没有人亲眼目睹耶稣复活的过程。某程度上，这是个祝福。门徒见证的，是一个人，而非一件事件。他们看见复活的耶稣，并在祂身上见证了两段生命历程。他们确切地知悉祂从死者中复活了，并见证祂进到另一个形体的新生命。这新生命改变了耶稣的本体，以至他们常不能认出祂；遂亦开始明白到，要看见复活的主，不是靠肉眼，而是靠信德。有信德的人，就能看见祂，迎纳祂。他们有一个深而新的体验：复活改变了他们同耶稣的关系。

复活之后，门徒以信德的目光，看见跟他们一起生活了几年的耶稣，现在以另一个完全不同的方式与他们同在。耶稣在世时，他们以肉眼去看祂；现在，他们以信德之恩察看祂。于是，也更能明白到祂所说的每一句话，祂所行的每一个奇迹的个中真理。

主，让我们以信德的目光，察看发生在祢公开生活中的事件，俾能更深入领略祢的一言一行所表述的真理。

内容来源取自《和平月刊》

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