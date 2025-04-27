4月27日 复活期第二主日（救主慈悲主日）

宗徒大事录 5:12-16 圣咏 118[117]:2-4,22-24,25-27 默示录 1:9-13,17-19 若望福音 20:19-31

天主对人类的慈悲，藉耶稣的自我牺牲、祂复活后所带给人类的平安，及祂给怀疑祂复活的人再次的显现，呈现出来。耶稣降生，阐明救恩的重要性；耶稣复活，给怀疑救恩的人一份希望。很多时候，我们陷入骄傲、无知、软弱和罪过所带来的失望和疑惑，时而会经历到如伯多禄的不配，或犹达斯的绝望。但耶稣对淫妇的宽恕（若8:1-11），对匝凯的一瞥（路19:1-10），对玛窦的召唤（玛9:9-13），都向在困境中的我们，显示了天主的慈悲。天主的慈悲，让我们体会到祂无条件的爱。人皈依就在于深入体验天主慈悲的爱。勇敢地接受天主的爱，是与祂建立亲密关系的要素。

透过慈悲的使徒圣傅天娜修女，天主给我们传递一个重要的讯息：只要怀著对祂的信赖之心，投靠祂的慈悲，我们自会经验到祂的平安。复活的耶稣给门徒们的显现，就是天主慈悲待人的标记。耶稣所通传的爱，给碰触祂的人，彰显神秘的力量，就如同多默在碰触后所体会到的。

主耶稣，慈悲的君王，我信赖祢。

内容来源取自《和平月刊》

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