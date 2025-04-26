4月26日 复活节八日庆祝期星期六

宗徒大事录 4:13-21 圣咏 118[117]:1,14-15,16-18,19-21 马尔谷福音 16:9-15

耶稣责斥门徒「无信和心硬」，推动我们深入反省「信」是一个怎样的经验。

人虽然知道自己必会死，但我们对死后的境况却一无所知，遑论要相信完全超乎认知层次的「复活」了。然而，当我们说「信」甚么时，正正表示那「信」的事物尚未得到客观具体经验的证实；如果已经获得证实，就不再是「信」的层次，而是具体的经验了。

按照这个对「信」的理解，再仔细体会耶稣责斥门徒的内容：祂不是指责他们「不信」，而是「无信和心硬」。要相信一个未经证实的事物，人的内心必须先对那事物有某程度上的体会，因此，「无信和心硬」表示门徒根本没有把耶稣多年来给他们的宣讲和行实放在心中，以致当祂复活的讯息传报给他们时，他们也只会抗拒和否定。由此观之，耶稣对门徒的责斥，也是提醒我们在复活节八日庆祝期内，对我们的「信」作更深入的反省。

复活的主基督，求祢打开我们的心目，让我们成为一个「有信、不心硬」的基督徒。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html