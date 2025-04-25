4月25日 复活节八日庆祝期星期五

宗徒大事录 4:1-12 圣咏 118[117]:1-2,4,22-24,25-27 若望福音 21:1-14

耶稣死后复活，虽曾给宗徒们显现，但随著日子一天天地过，与其干等，他们重操故业，出海打鱼，自然不过。当时船上有七位宗徒；「七」在圣经中是个神圣数字；「船」是伯多禄的船，象征教会。他们整夜劳苦，却一无所获。天亮了，岸上有位陌生人，指点迷津：「向船右边撒网，就会捕到。」虽然听来有点反常，他们还是言听计从，结果捕获一大网鱼。方针改变的得著，让他们既惊又喜。

随即就是顿悟的时刻：「是主」。这是祂的作为；祂与他们同在，一起干活！之后，是主给予的肯定，并邀请他们接受养育的时刻：「把你们刚才所打得的鱼拿一些来！」 他们上岸，看见放著的炭火，和上面放著的鱼和饼；早饭已经为他们预备好了！主拿起饼来，递给他们；也同样拿起鱼来，递给他们 —「你们来吃早饭吧！」

主，请助我抛弃旧念，重新以祢的角度观看。我愿照祢的吩咐，改变方针，让祢再造，使我焕然一新。这为我来说，绝非易事，所以我求。恳求祢教我给祢留个空间，让祢临在，让祢作工。

内容来源取自《和平月刊》

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