4月23日 复活节八日庆祝期星期三

宗徒大事录 3:1-10 圣咏 105[104]:1-2,3-4,6-7,8-9 路加福音 24:13-35

最伟大的奇迹实现了。在圣周五被钉死在十字架上的耶稣，在第三日从死者中复活了。经上所许诺的默西亚，已经来到并拯救了这个世界（参咏105:8-9）。

前往厄玛乌的二徒，虽然未能认出耶稣，但耶稣的临在，启发了他们，使他们的心变得「火热」。圣神降临之后，这灼热的心火，在圣神的推动下，烧得更旺。让基督临在，并让圣神推动的早期教会，充满活力，火速发展。这生命力不能阻挡，不能用钱购买，正如伯多禄说的：「银子和金子，我没有；但把我所有的给你：因纳匝肋人耶稣基督的名字，你起来行走罢！」瘸子应声站立行走，「同他们进入圣殿，随走随跳，赞美天主」。瘸子的心情与圣咏作者和应，后者在咏史诗中，赞扬施恩的天主，向上主表达知恩报爱之情。

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可得的幸福，也许都宠坏了我们，令我们疏忽了向天主谢恩。不知感恩的心，很难期望燃烧起一团热火。

复活的主基督，求祢灼热我们的心火，使它烧得畅旺，展现基督徒应有的生命力。

内容来源取自《和平月刊》

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