4月22日 复活节八日庆祝期星期二

宗徒大事录 2:36-41 圣咏 33[32]:4-5,18-19,20,22 若望福音 20: 11-18

「玛利亚却站在坟墓外边痛哭」（若20:11），

这是今天福音述说的第一句话。但是，到了最后，

她却异常惊愕。转捩点在哪里？就是在复活的主呼唤她的名字，她所作的回应；在那短暂的一刻，她所作的一个简单动作：她转身（若20:16）。希腊文的

「转身」，跟「转化/皈依」有著密切的连带关系。

在读经一，伯多禄告诉群众，他们可以「领受圣神的恩赐」。但可怎样领受呢？ 就是藉著「悔改和受洗」（宗2:38）。再一次，「转化」的含意重现。如果人们能真心承认自己曾经犯下的大错 — 把默西亚处死 — 他们就是向天主转身，就是向天主的宽恕和恩宠开放。

转化或皈依耶稣，就是承认自己的罪过，并朝向一个新的方向进发，以心神、以行动活出对耶稣的爱。尽管不易做到，但耶稣会引领我们。皈依会让我们在今世满有天主的祝福，死后得享永生。任何一个人的罪恶，都不会超过复活的主对这人所怀的爱。

复活的主耶稣基督，我向祢转身，向祢开放。请祢爱我，赐我新生。

内容来源取自《和平月刊》

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