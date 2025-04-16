依撒意亚先知书 50:4-9 圣咏 69[68]:8-10,21-22,31,33-34 玛窦福音 26:14-25

「难道是我吗？」「你说的是。」可以想像，耶稣说这话时的心痛！这句话也是对我们说的。我们何时伤透耶稣的圣心呢？是别人饱受欺凌，我们却视若无睹；是身边弱小者遭到辱骂，我们却置之不顾；是对忧伤难过者，没给予安慰……。

在圣周三，让我们反思耶稣为我们承受的一切，坦然承认自己的坏习惯、对世物的依恋、信德的薄弱、目标的虚伪。让我们都流下愧疚的眼泪，坦然承认自己欠天主的债。让忏悔刺痛我们的心灵，使我们更渴望天主，好得到净化及治愈。

我们对基督之爱的最佳回应，就是爱我们的近人，没有比这更好的方式去以爱还爱了。基督贬抑自己，透过我们的行动去传递祂的爱。只要我们完全信任祂的爱，让祂的爱火在我们的生命中蔓延，就能够像祂一样，以谦卑和亲切的方式去爱他人，「用言语援助疲倦的人」，并借此美化自己的生命。

主耶稣，赐我们以真诚的爱，赞美祢的圣名，用感恩的心给祢增耀。

内容来源取自《和平月刊》

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