依撒意亚先知书 49:1-6 圣咏 71[70]:1-2,3-4,5-6,15,17 若望福音 13:21-33,36-38

在依撒意亚先知书「上主仆人」的诗歌中，我们可体会到那位仆人的无奈。一方面，他深知自己是上主手中的利箭，在上主眼中是光荣的，但又同时因以色列没有接纳他的宣讲，而感觉自己「白白勤劳了，枉费了气力而毫无益处」。我们也在今天的福音里，看到耶稣类似的无奈：接受了祂教导几年的门徒，竟要出卖和否认祂。

耶稣没有因此而失望。相反，在明知自己赴死之际，仍能平静地提醒犹达斯：祂已经知道他要出卖祂。这是怎样的一种心境？又是怎样的心怀，促使祂毫无责备地，预言伯多禄的将来，及他对祂的否认？当耶稣称那些在祂被捕时，如鸟兽散的门徒为「我的孩子们」时，又是怎样的心情？

正常来说，一个明知门徒背叛，自己死期已至的人，会愤怒和悲伤吧！可是，耶稣不仅视死如归，更没有怪罪谁，这说明祂已经宽恕了两位门徒；祂甚至如慈母般关心「孩子们」的命运，给予临终时深情的安抚与叮咛。

主啊！曾子说：「仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？」是在写照了祢啊！

内容来源取自《和平月刊》

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