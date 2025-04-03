4月3日 四旬期第四周星期四

出谷纪 32:7-14 圣咏 106[105]:19-20,21-22,23 若望福音 5:31-47

圣史若望描绘了一幅主耶稣为自己作证的深刻画面。祂向犹太人揭示了一个重要的真理：天父亲自为祂作证。这份见证不仅蕴藏在圣经的文字中，更具体地彰显于耶稣的言行与祂的救恩工程中。主耶稣的生命是对天主无尽爱的展现，也是对人类得救的呼召。

然而，福音中的犹太人，虽研究经典，却未能透过文字走向耶稣，从而向祂求得永生。他们错失了圣经启示的核心 — 天主派遣的圣子、救主耶稣。这让我深思：在我的日常生活中，我是否也曾过于关注外在的宗教形式，却忽略了与耶稣内在的相遇？是否追逐世人的赞誉，而非专注于唯一天主的光荣呢？

今天，耶稣对我们的邀请，如同当年对犹太人的提醒。祂渴望我们定睛注视祂，理解祂的使命，并接受祂为生命的光。祂的话语呼唤我们以全心全意的行动作出回应；渴望耶稣伴己同行，并在生命的分辨和抉择中，全心信靠祂的引领。

主耶稣，请帮助我，在日常的生活中，回应祢圣心的爱。

内容来源取自《和平月刊》

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