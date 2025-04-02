4月2日 四旬期第四周星期三

依撒意亚先知书 49:8-15 圣咏 145[144]:8-9,13-14,17-18 若望福音 5:17-30

耶稣从来没有恶意刺激或挑战当时的犹太宗教权威，祂只是道出真理。在今天福音的这段话，耶稣一直在重复的一些词或话：「父这样……子也要……」。耶稣似乎在强调祂的天主子身分。这身分的明晰和确认，没有让祂把持不舍祂的神性权威和能力。不然，祂根本不必花费气力，向那些不信祂的经师及大司祭解释，祂大可直接给他们显示雅威的大能。祂意识到，这并非父的意思，也不是祂来此世显示天主的爱的方式。况且，在不信者眼中，即便看到了耶稣身上的能力和光荣，他们也不会俯首朝拜祂。因为，他们延伸出的诫律和规条，早已让他们朝拜自己为神。他们的心灵和生命，不再向真理开放。

耶稣在服从中，显示了神关于生命和爱的真理。我被邀请，反思自己的生活状态：不让自己陷入到「我的」把持不舍中；哪怕是对天主爱与临在的方式，也要谦卑，保持开放。天主一直在我的生命中，在一切形成我的生活方式的环境和人之中，为我工作。

上主，祢的作为，圣善无比。

内容来源取自《和平月刊》

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