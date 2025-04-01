4月1日 四旬期第四周星期二

厄则克耳先知书 47:1-9,12 圣咏 46[45]:2-3,5-6,8-9 若望福音 5:1-16

今天这段福音记述，没有明显提到信德，并且还是耶稣主动提供治愈的机会；同时也没有直接提到被治好的人的忘恩话语。然而，以想像的方式，去读或默想这段福音时，总感到一种「为甚么要治好他」的疑问。这人躺在那里三十八年了，但在他身上却看不到被治愈的渴望。在得到治愈之后，不管有意或无意，他还好像出卖了治好他的耶稣。

我会自问：我是否也愿意像这个人一样？在长期的磨难，或因软弱而有的挣扎中，我内心真实的渴望，是否还在？自怨自艾，甚或抱怨周围那些「比我好」的人，似乎并不能让我得到生命的活力和希望，反而只会愈来愈自我中心。耶稣是赐予生命的主，祂就是生命；祂在不允许工作的安息日，施行了治愈的救赎工程，显示出祂爱人的行动，超越一切人为的限定和想法。我被邀请，留意我的不足，却不因此而生出酸苦和失望，因为我总可以信赖我生命的主，并在我的有限中，听到祂鼓励和赐予生命的声音。

主，祢与我同在，是我的保障。

内容来源取自《和平月刊》

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