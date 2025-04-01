露德圣母朝圣地：两扇门上的鲁普尼克镶嵌画已被遮盖起来

法国露德圣母朝圣地两扇侧门上的鲁普尼克镶嵌画已经遮盖起来。塔布及露德教区主教米卡斯主教宣布，中央两扇大门上的镶嵌画过几天也要遮盖起来。

（梵蒂冈新闻网）在法国主教团全体大会即将于露德圣母朝圣地举行的前夕，塔布及露德教区主教米卡斯（Jean-Marc Micas）主教宣布，露德圣母大殿入口的鲁普尼克（Marko Rupnik）镶嵌画将要用铝塑板遮盖起来。斯洛文尼亚籍前耶稣会士鲁普尼克被几名修女指控，指控他对其实施心理和性方面的虐待。主教表示，遮盖镶嵌画是为了让「今天迈不过这门槛的人」能够进入这座圣殿。

在露德圣母朝圣地3月31日发布的公告中，米卡斯主教解释道，这是「象征性的新步伐」。在圣年期间，米卡斯主教签署法令，「宣布露德圣母朝圣地是该教区的两个朝圣地之一，可在此欢度禧年并领受全大赦」。因此，主教认为，跨越大殿入口大门的行动必须与当下的象征意义相吻合。

3月31日，露德玫瑰经大殿两扇侧门上的镶嵌画已经用铝塑板遮盖起来了。主教表示，在露德朝圣的旺季开始前，中央两扇大门上的镶嵌画过几天也要遮盖起来。

对米卡斯主教而言，这是「第二步」，因为去年7月2日早已决定，「夜间游行时不再照亮这些镶嵌画」。朝圣地发言人托尔沙拉（David Torchiala）表示，目前并未对大殿的其他镶嵌画作出任何决定。

与此同时，当地已经组成一个工作小组来省思并陪伴主教作决策。米卡斯主教指出，「我们选择平静地进行，而不是在各方压力的煎熬下做事。我们要为受害者、为教会、为露德、为露德圣母给所有人的讯息而长期努力」。

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