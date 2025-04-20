4月20日 耶稣复活主日

宗徒大事录 10:34,37-43 圣咏 118[117]:1-2,16-17,22-23 哥罗森书 3:1-4 或 格林多前书 5:6-8 若望福音 20:1-9 或 路加福音 24:1-12

基督的生死与复活，是基督徒信仰奥迹的核心。天还未亮，玛利亚玛达肋纳就赶到坟墓那里，本以为会发现一个密封的坟墓，和一具没有生命的尸体，却遇到了两位天使，也和耶稣的两位门徒，一同见证了复活的曙光。耶稣所爱的门徒藉著所看到的标记，就相信了「第三天我要复活」的许诺。

今天，我们站在自己的坟墓口，一个本是充满怀疑、绝望和破碎的地方，但耶稣的空墓，邀请我们抛开重担和恐惧，奔向复活的祂。像玛利亚玛达肋纳一样，我们必须宣告好消息：「祂还活著！」我们的信仰没有落空，而是扎根于战胜死亡的耶稣。是的，祂复活了！祂的临在可改变生命，点燃信仰，战胜死亡。

天父，我们仰赖基督的逾越，已经死于罪恶，活于新生。求祢使我们能忠于受洗时所作的承诺，让我们的喜乐和爱心，能感染身边的人；让我们成为祢新的子民，将来偕同祢复活的圣子耶稣，同享天国的福乐。因祂是我们永恒的主。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html