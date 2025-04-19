4月19日 圣周六耶稣安眠墓中 复活庆典的夜间礼仪

创世纪 1:1-2:2 圣咏 104[103]:1-2,5-6,10,12,13-14,24,35 或圣咏 33[32]:4-5,6-7,12-13,20-22 创世纪 22:1-18 圣咏 16[15]:1,5,8,9-10,11 出谷纪 14:15-15:1 （咏）出谷纪 15:1-2,3-4,5-6,17-18 依撒意亚先知书 54:5-14 圣咏 30[29]:2,4,5-6,11-12,13 依撒意亚先知书 55:1-11 （咏）依撒意亚先知书 12:2-3,4,5-6 巴路克先知书 3:9-15,32-4:4 （咏）若望福音 6:69 圣咏 19[18]:8,9,10,11 厄则克耳先知书 36:16-28 圣咏 42[41]:2,3,5; 43[42]:3,4 或圣咏 51[50]:12-13,14-15,18-19 罗马书 6:3-11 圣咏 118[117]:1-2,16-17,22-23 路加福音 24:1-12

听到主耶稣复活的消息，妇女们因想起主耶稣说过的话，而相信了发生在她们眼前，无法理解的事实。她们从恐惧中走出来，成了勇气可嘉的见证人。她们鼓起勇气，不顾一切，向门徒们宣报了复活的大喜讯。她们的信德，超出了理性的范畴，不仅是情感所使然，更因为是她们在过去与主耶稣的亲密关系，让她们可以完全接受主耶稣说过的每一句话。

「相信」给她们带来了皈依，她们不再因循守旧，反而走出了个人的舒适圈，以大无畏的精神，面对可能来自他人的冷嘲热讽。纵然门徒们视她们的见证为无稽之谈，她们却深信主耶稣所说的话没有落空。

现代人讲求眼见为凭，但我们能够看到的，是否就一定是真实的呢？相反，我们因著被爱的经验所感受到的关系，虽然并非客观地可以触摸，却是千真万确。

我们在复活节前夕，再一次回到信仰的核心，相信那位因爱我们，而被钉的主耶稣，祂同样因著爱，复活起来了，并天天与我们在一起。

主啊！让我们放下一切执著，向祢走近，并为祢作见证。

内容来源取自《和平月刊》

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