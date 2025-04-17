4月17日 圣周四黄昏．主的晚餐

出谷纪 12:1-8,11-14 圣咏 116[114,115]:12-13,15-16,17-18 格林多前书 11:23-26 若望福音 13:1-15,34-35

直到今时今日，犹太人依然隆重庆祝逾越节，因为这日子对他们太重要了。假使他们的祖先当年没有按照天主的指示，跟随梅瑟离开埃及的话，在法郎屠杀男婴的苛政下，整个民族必已凋零。试想像犹太人吃有史以来第一顿逾越节晚餐时的情景：众人聚拢在涂了羊血的门楣后，紧张兮兮地进食，听到街外传来丧子的哭号，心情一定是充满忐忑。第二天，他们带著全副家当，走进缺粮缺水的荒漠，对茫茫前路既惊惧，又有著无限憧憬。

逾越就是这样跨过死亡，迈向新生。今天我们跟著耶稣经历另一次逾越！祂知道即将承受的屈辱痛楚，是为了迎来全人类的救赎。同时祂也明白世人信德的薄弱，所以，在离去前为门徒洗脚、建立圣体圣事。祂要我们记住，爱是逾越的基础。因为有爱，人才会互相扶持，彼此团结，去克服共同面对的困境。我们恭领耶稣圣体，一起宣告耶稣的死亡，和祂一起逾越，欢度复活的新生。

天主，我愿与世人彼此相爱，共享逾越的隆恩。

内容来源取自《和平月刊》

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